Шамиль Газизов: Для меня матч против «Спартака» не будет особенным

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком».

«Матч за очки! «Спартак» для всех раздражитель. Не только для «Уфы». Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным», — сказал Газизов «СЭ».

25 сентября «Спартак» примет у себя дома «Уфу». После восьми туров на счету команды Руя Витории десять очков, «Уфа» могла набрать восемь баллов. Добавим, что в составе уфимской команды выступает текущий лучший бомбардир чемпионата - Гамид Агаларов, которого вызвали в сборную России на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.