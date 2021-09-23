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23 сентября 13:23
автор: Владислав Корегин

Милевский объявил о завершении карьеры

В активе форварда 8 голов в 50 матчах за сборную Украины.

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский сообщил о том, что он завершил свою карьеру футболиста.

Добавим, что 1 июля 2021 года 36-летний форвард покинул состав «Миная» на правах свободного агента и до конца лета находился без клуба.

– Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское Динамо из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера, – сказал Милевский на своем YouTube-канале.

Отметим, что больше всего матчей в своей клубной карьере Милевский провел в составе киевского «Динамо» – на его счету 82 забитых мяча и 54 ассиста в 241 матче. За сборную Украины нападающий отыграл 50 встреч, забил восемь голов и сделал четыре результативных передачи.

Также футболист защищал цвета таких команд, как «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Тосно», румынская «Конкордия», «Динамо-Брест», а также венгерская «Кишворда».

источник: «Советский спорт»
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