Александер-Арнольд может стать игроком «Реала»

Правый защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может покинуть английский клуб по окончании сезона-2021/22.

Как сообщает El Nacional, в услугах 22-летнего игрока заинтересован «Реал», намеренный усилить свой фланг обороны следующим летом. Добавим, что в данный момент в составе мадридской команды есть лишь один правый защитник – Дани Карвахаль.

Пока неизвестно, готово ли руководство «красных» отпустить футболиста в другой клуб.

Напомним, Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля». За «мерсисайдцев» он отыграл 184 матча, забил 10 голов и отдал 47 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.