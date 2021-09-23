Николай Валуев: Считаю, что отказ Дзюбы от вызова в сборную России – обыкновенное явление

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением по поводу отказа форварда «Зенита» Артема Дзюбы выступать за сборную России в октябрьских матчах национальной команды в рамках отбора к чемпионату мира-2022.

Напомним, что 33-летний футболист объяснил свое решение тем, что в данный момент он не набрал оптимальную игровую форму.

– Отказ Дзюбы от вызова в сборную – обыкновенное явление, не стоит из этого что-то раздувать. Если человеку предлагают работу, он говорит, что не готов – значит, не чувствует, что может помочь команде здесь и сейчас. Закроет ли ему это путь в сборную? Я этого не знаю. Мне Карпин и РФС по этому поводу не отчитываются, – цитирует Валуева Sport24.ru.

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в десяти встречах, забив два гола и отдав четыре ассиста. 20 сентября футболист отличился дублем в матче восьмого тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

8 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Казани против Словакии, а спустя три дня в Мариборе проведут выездную встречу со Словенией.