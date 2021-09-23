Лукаку считает, что вставать на колено перед матчами не помогает в борьбе с расизмом

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поставил под сомнение эффективность мер, принимаемых для борьбы с расизмом.

«Я думаю, что мы можем предпринять более решительные действия. Да, мы перед матчем становимся на колени, все нам аплодируют ..но после игры мы снова сталкиваемся с оскорблениями.

Если мы хотим что-то остановить, мы действительно можем это сделать. Мы, как игроки, можем бойкотировать социальные сети. Но я думаю, что компании, работающие в социальных сетях, могут найти способ положить конец расизму и остановить его. Я действительно думаю, что они могут это сделать», - приводит слова Лукаку The Telegraph.

В минувшем сезоне форвард провел 44 матча за «Интер», в которых забил 30 голов и сделал десять результативных передач.

Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 года, однако за основной состав «аристократов» бельгиец провел всего десять матчей в Английской премьер-лиге.