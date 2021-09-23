Роберто Мартинес: Интерес «Барселоны»? В футболе всегда есть место слухам

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал появившуюся информацию о том, что в его услугах заинтересована «Барселона».

Ранее стало известно, что каталонский клуб рассматривает испанского специалиста в качестве возможной замены нынешнему наставнику сине-гранатовых Рональду Куману.

– Если честно, у меня нет каких-либо комментариев по поводу интереса ко мне со стороны «Барселоны». В футболе всегда есть место слухам, это нормально. Когда команда теряет очки на протяжении нескольких матчей кряду, начинает появляется информация о возможных увольнениях тренеров. Поэтому мне нечего сказать, – цитирует Мартинеса Eurosport.co.uk.

Добавим, что 42-летний испанец возглавил сборную Бельгии в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда одержала 50 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022-го.