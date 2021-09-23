«Эвертон» хочет подписать Орье

Экс-защитник «Тоттенхэма» Серж Орье, ставший свободным агентом летом 2021 года, может продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата Англии.

Согласно информации The Liverpool Echo, 28-летнего ивуарийца намерен подписать «Эвертон». Соглашение между игроком и «ирисками» может быть заключено в самое ближайшее время.

Напомним, что «Тоттенхэм» этим летом не стал продлевать контракт с Орье, который защищал цвета клуба с 2017 года. За это время футболист провел за «шпор» 110 матчей, забил восемь голов и отдал 17 голевых передач.

Ранее в своей карьере защитник выступал за «ПСЖ», «Тулузу» и «Ланс».