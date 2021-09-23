Большинство клубов ФНЛ поддержали реформу чемпионата, предложенную РФС и Hypercube

По информации «Чемпионата», большинство клубов футбольной национальной лиги поддержали реформу первенства, которую предлагает РФС совместно с нидерландской компанией Hypercube.
По данным источника, против проекта, который называется «Сатурн-20», выступил лишь один клуб ФНЛ «Волгарь».
Напомним, что про проекту «Сатурн-20» команды разделят на две подгруппы «золотую» и «серебряную», первая будет бороться за выход в РПЛ, вторая за проход в первую десятку ФНЛ, при этом планируется, что место, занимаемое командой перед зимней паузой, может дать путевку в стыковые матчи за право оказаться в РПЛ (для «золотой» группы) или вынудит весной бороться за выживание независимо от итогового места в турнирной таблице (для «серебряной»)
источник: Чемпионат.com