Большинство клубов ФНЛ поддержали реформу чемпионата, предложенную РФС и Hypercube

Заплатят ли Хохлову за «неполиткорректную» фамилию 150 миллионов? Как главный тренер «Ротора» подал в суд на «Фейсбук»

Социальная сеть «Фейсбук» блокируют страницы пользователей за упоминание фамилии Хохлов. По мнению американцев, это трактуется как пренебрежение к украинцам. Причем делается это без разбора того, в каком контексте используется данное сочетание букв.