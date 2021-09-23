Юлиан Нагельсманн - о старте «Баварии» в сезоне-2021/22: Думаю, мы станем еще лучше

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высоко оценил игру своей команды в начале текущего сезона.

«Я впечатлен нашим стартом, желанием и характером команды. Тем не менее, у нас еще есть огромный нереализованный потенциал, думаю, мы станем еще лучше. Я этого жду», - цитирует пресс-служба мюнхенцев слова Нагельсманна.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии с 13 очками в пяти играх. Следующий матч подопечные Нагельсманна сыграют с «Гройтер Фюрт» 24 сентября, начало встречи в 21:30 мск.