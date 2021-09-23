Роман Терюшков: Потихоньку мы закрываем долги по премиальным перед игроками «Химок» за прошлый сезон

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал финансовую ситуацию в «Химках».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство подмосковного клуба имеет задолженность перед игроками по премиальным за сезон-2020/21. Отмечается, что сумма долга составляет 60 миллионов рублей.

– Премиальные потихоньку закрываем. Они накапливаются, команда играет. Но выплачиваем. У нас план поступления денежных средств расписан, так что здесь проблем нет. Задолженности точно будут выплачены? Конечно. Это наше обязательство перед игроками. Других вариантов даже быть не может, – цитирует Терюшкова «РБ-Спорт».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Игоря Черевченко занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

25 сентября «Химки» сыграют дома против «Локомотива».