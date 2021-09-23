Главный тренер «Химок» Черевченко оправился от болезни и будет работать на игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оправится от болезни к матчу девятого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«К «Локомотиву» он 100% будет готов, будет на поле возглавлять команду, — цитирует ТАСС Терюшкова. — Положительная динамика есть, выздоравливает, вопросов нет. Мог бы и в Саранск полететь, но решили поберечь тренера. Как раз сконцентрироваться на игре с «Локомотивом».

Во время болезни Черевченко «Химки» возглавлял Валерий Климов в матчах восьмого тура РПЛ с «Уфой» (2:3) и группового этапа Кубка России с «Саранском» (1:1, 6:7 - по пенальти).

В субботу «Химки» примет «Локомотив» (начало в 14:00 мск).