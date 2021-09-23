Каннаваро покинет пост главного тренера «Гуанчжоу» из-за финансовых проблем

Легендарный итальянский экс-футболист Фабио Каннаваро покинет пост главного тренера китайского клуба «Гуанчжоу Эвегранд».

Холдинг China Evergrande Group, которому принадлежит клуб, испытывает серьезные финансовые трудности. В связи с этим «Гуанчжоу» не может продолжать сотрудничество с именитым итальянцем, - сообщает Sohu.

Клуб договорился с 48-летним Каннаваро о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В то же время «Гуанчжоу Эвергранд» не планирует сниматься с чемпионата Китая и завершит текущий сезон.