Юрий Семин: Без сомнения, Милевский был талантливым игроком, он добился многого в своей карьере

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что сегодня бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении своей карьеры.

Добавим, что 74-летний специалист тренировал нападающего в период своей работы в киевском клубе. При нем футболист отыграл 107 матчей, забил 32 гола и отдал 33 ассиста.

– Артем в своей карьере добился достаточно многого, он чемпион Украины и Белоруссии, он сыграл много хороших международных матчей в составе своей национальной сборной. Но, наверное, как у каждого игрока по завершении карьеры, у него есть вопросы к себе. Он мог лучше, потому что он был без сомнения талантливым игроком. Мне с ним было комфортно работать, – цитирует Семина «РИА Новости».

Напомним, в июле этого года 36-летний Милевский покинул состав «Миная» на правах свободного агента и до конца лета находился без клуба.

За сборную Украины нападающий отыграл 50 встреч, забил восемь голов и сделал четыре результативных передачи.