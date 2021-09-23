«Даже Дзюба не подрочит». Как видео с презентации «Матч ТВ» вызвало скандал в сети

«Матч ТВ» пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой во время презентации нового сезона телеканала.

Отметим, что сегодня, 23 сентября, в сети появилось видео с прошедшего мероприятия, по завершении которого была представлена рэп-композиция в исполнении ведущих и комментаторов телеканала. В одном из куплетов прозвучали следующие строчки:

«Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет,

Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит, – говорится в треке.

Напомним, что в ноябре прошлого года в сети был распространен ролик, на котором 33-летний игрок занимается самоудовлетворением. В июле того же года Дзюба также стал участником еще одного скандала – во время празднования титула чемпионов России сезона-2019/20 он изобразил половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном в раздевалке «Зенита».