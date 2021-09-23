Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию по итогам заседания КДК РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сообщил о том, что главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на три матча (один-условно), а также получил штраф в размере 250 тысяч рублей.

Отметим, что данное решение было принято в соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении официальных лиц матча. При этом для белорусского специалиста был установлен двухлетний испытательный срок с момента принятия решения.

Напомним, в матче восьмого тура между «Ахмат» – «Краснодар» (2:0) Гончаренко получил красную карточку на 65-й минуте. Причиной удаления специалиста стало то, тренер неуважительно относился к судейской бригаде и использовал нецензурные высказывания в ее адрес.

На данный момент краснодарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.