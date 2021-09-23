ЦСКА разгромил «Зенит-Ижевск» в гостевом матче группового этапа Кубка России

ЦСКА разгромил «Зенит-Ижевск» со счетом 4:0 в гостевом матче второго тура группового этапа Кубка России.

В первом тайме в составе армейцев отличились полузащитники Ильзат Ахметов (9-я минута) и Константин Кучаев (24). Во второй половине встречи голы забили хавбек Бактиер Зайнутдинов (77) и форвард Антон Заболотный (90).

Таким образом, ЦСКА набрал три очка возглавили группу 10. На второй строчке идет «Липецк». У команды из первенства ФНЛ также три очка. «Зенит-Ижевск» занял последнее место и покидает турнир, не набрав очков в двух матчах.

Следующую встречу команда Алексея Березуцкого проведет в Липецке против местного клуба. Встреча состоится 27 октября.