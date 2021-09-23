Жирков пополнил состав клуба ЛФЛ

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков продолжит свою карьеру в клубе любительской футбольной лиги.

Как сообщает пресс-служба турнира, 38-летний игрок был включен в заявку команды «Аминьево», которая выступает в высшем дивизионе Юго-западной лиги.

Добавим, что помимо Жиркова, в заявке клуба также числится полузащитник Денис Глушаков, недавно попавший в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

Также цвета «Аминьево» представляют защитник Дмитрий Комбаров, хавбек Александр Павленко, а также нападающие Александр Прудников и Дмитрий Сычев.

Напомним, летом 2021 года Жирков стал свободным агентом после того, как истек срок его контракта с «Зенитом». В составе петербургского клуба он выступал с января 2016-го – на его счету 127 проведенных матчей, в которых он забил пять голов и отдал 16 ассистов. Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал трехкратным чемпионом России.