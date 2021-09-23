«Первый канал», «Матч ТВ» и ВГТРК покажут матчи ЧМ-2022 в равном объеме

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о договоренности с «Первым каналом» и ВГТРК о показе игр чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре в равном объеме.

«Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году. Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами – «Матч ТВ», «Первым каналом» и ВГТРК – зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре», - цитирует «РБ-Спорт» руководителя канала.

Напомним, что в отборочном раунде ЧМ-2022 сборная России играет в одной группе с командами Хорватии, Словении, Словакии, Кипра и Мальты.

После шести туров подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков и занимают второе месте в турнирной таблице.