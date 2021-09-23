«Бетис» и «Севилья» поспорят за подписание Санчеса

Нападающий «Интера» Алексис Санчес может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
По информации Calcio Mercato, 32-летнего чилийца хотят приобрести «Бетис» и «Севилья». Также борьбу испанским клубам за трансфер форварда готов навязать «Марсель».
Отмечается, что руководство «нерадзурри» готово отпустить своего футболиста в другую команду.
Напомним, Санчес присоединился к составу «Интера» в августе 2019 года – на его счету 11 забитых мячей и 19 результативных передач в 72 матчах за миланцев. Его контракт истекает в июне 2023-го. Согласно действующему соглашению, футболист зарабатывает семь миллионов евро в год.
источник: Calcio Mercato