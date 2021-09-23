На матч Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» допустят не более 30% зрителей

На матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» допущено не более 30 процентов зрителей от расчетной вместимости трибун.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, Роспотребнадзор уведомил клуб, что на арену смогут попасть обладатели билетов с QR-кодом. Он должен подтвердить вакцинацию от коронавируса или перенесенное в течение последнего полугода заболевание. Проход на стадион лишь с ПЦР-тестом невозможен. Несовершеннолетние будут допущены на арену только в сопровождении взрослых, которые имеют код.

Напомним, что в первом туре «Локомотив» сыграл вничью на своем поле с французским «Марселем». Матч завершился со счетом 1:1.

30 сентября «Локомтив» сыграет на выезде с итальянским «Лацио».