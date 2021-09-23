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23 сентября 17:24
автор: Максим Скороходов

«Ротор» выступил против реформы ФНЛ, предлагаемой РФС и Hypercube

Ранее сообщалось, что против проекта «Сатурн-20» выступил лишь один «Волгарь».

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский опроверг информацию, что его клуб не возражает против реформы футбольной национальной лиги под названием «Сатурн-20».

«Клуб выступает за то, чтобы вернуться на систему «весна-осень», которая была раньше. Нужно начинать с этого, а не с системы. Что касается «Сатурна-20», то я еще не высказывался, мы не общались еще с коллегами ни из Hypercube, ни из ФНЛ. Но я не согласен, я считаю, что чемпионат должен быть целостным, каждая команда должна играть с каждой. Против ли «Сатурна-20»? Да, против», - приводит слова Рекечинского ТАСС.

Напомним, что по проекту «Сатурн-20» команды разделят на две подгруппы «золотую» и «серебряную», первая будет бороться за выход в РПЛ, вторая за проход в первую десятку ФНЛ, при этом планируется, что место, занимаемое командой перед зимней паузой, может дать путевку в стыковые матчи за право оказаться в РПЛ (для «золотой» группы) или вынудит весной бороться за выживание независимо от итогового места в турнирной таблице (для «серебряной»).

источник: ТАСС
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