Алексей Березуцкий: У ЦСКА всегда одна цель – победа. Мы будем стараться выиграть Кубок России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победный результат своей команды над ижевским «Зенитом» (4:0) в матче группового этапа Кубка России.

Напомним, что в составе армейцев голы забили полузащитники Ильзат Ахметов, Константин Кучаев и Бактиер Зайнутдинов, а также форвард Антон Заболотный.

– Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли. Есть ли у клуба цель выиграть Кубок России? Цель всегда одна – победа, что мы и будем стараться делать, – сказал Березуцкий в интервью клубной пресс-службе красно-синих.

Добавим, что следующая игра в Кубке России состоится в Липецке против местного «Металлурга». Встреча состоится 27 октября.