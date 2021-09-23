Анчелотти высказался об игре Бензема на старте сезона-2021/22

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру форварда своей команды Карима Бензема в нынешнем сезоне.

Напомним, что в семи проведенных матчах за мадридцев 33-летний француз забил восемь голов и отдал семь ассистов.

– Карим играет превосходно. Он способен не только забивать голы, но и отдавать результативные передачи своим партнерам по команде. Когда ему понадобится отдохнуть, его место займет Йович. Лука хорошо себя проявляет на тренировках и неплохо вышел в матчах против «Мальорки» и «Валенсии», – цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

После шести туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 16 очков. Идущий вторым «Атлетико» отстает от мадридцев на два очка. Вчера «сливочные» одержали разгромную победу над «Мальоркой» со счетом 6:1.