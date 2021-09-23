Урунов не поможет «Уфе» в матче со «Спартаком»

Атакующий полузащитник «Уфы» Остон Урунов, арендованный у «Спартака» до конца текущего сезона, не примет участие в матче девятого тура чемпионата России против московского клуба.

Как сообщает Sport24, 20-летний узбекистанец получил небольшое повреждение – ушиб пальца. Отмечается, что в данный момент футболист пока не тренируется в общей группе команды.

В нынешнем сезоне Урунов принял участие в двух встречах, не отличившись результативными действиями.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Уфой» состоится 25 сентября. Начало игры – в 19:00 мск.