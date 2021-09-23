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23 сентября 17:52
автор: Владислав Корегин

Урунов не поможет «Уфе» в матче со «Спартаком»

Футболист, представляющий Узбекистан, получил ушиб пальца.

Атакующий полузащитник «Уфы» Остон Урунов, арендованный у «Спартака» до конца текущего сезона, не примет участие в матче девятого тура чемпионата России против московского клуба.

Как сообщает Sport24, 20-летний узбекистанец получил небольшое повреждение – ушиб пальца. Отмечается, что в данный момент футболист пока не тренируется в общей группе команды.

В нынешнем сезоне Урунов принял участие в двух встречах, не отличившись результативными действиями.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Уфой» состоится 25 сентября. Начало игры – в 19:00 мск.

источник: Sport24.ru
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