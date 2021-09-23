Дмитрий Сычев: После того как в «Динамо» Захаряну начали доверять, его прогресс стал на лицо

Бывший форвард «Спартака» Дмитрий Сычев прокомментировал об игре полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Видно, что после того как в «Динамо» ему начали доверять, прогресс стал на лицо. Это будущее нашего футбола. Он и Костя Тюкавин очень достойно выглядят. Сандро Шварц большую роль сыграл в их становлении и доверии», - приводит «Спорт-Экспресс» слова экс-игрока национальной команды.

Напомним, что Захарян провел 70 минут в дебютном матче за сборную России против Хорватии (0:0).

В текущем сезоне РПЛ 18-летний футболист сыграл восемь встреч, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.