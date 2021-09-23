РФС объявил о назначении Перейры на пост главы Департамента судейства

РФС объявил о назначении инструктора ФИФА И УЕФА Витора Перейры на пост главы Департамента судейства.

«Его опыт поможет нам продолжить начатую реформу, направленную как на повышение качества работы и квалификации действующих арбитров, так и на подготовку новых кадров по программе «Таланты и наставники». Уверен, высокий профессионализм и опыт Витора позволят нам сделать существенный шаг вперед как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», - приводит пресс-служба организации слова главы Судейского комитета Ашота Хачатурянца.

Добавим, что у Перейры есть опыт руководителя как в Португалии, так и в судейском комитете Европейских профессиональных лиг (EPL).

В своей профессиональной карьере Перейра назначался главным арбитром таких матчей, как Суперкубок УЕФА «Бавария» – «Ливерпуль» в 2001 году, а также финал Кубка УЕФА между «Фейеноордом» и дортмундской «Боруссией» в 2002-м.