Витор Перейра: Для меня предложение из России стало большим вызовом

Португальский арбитр Витор Перейра дал первый комментарий в статусе главы Департамента судейства Российского футбольного союза.

«Я хотел бы начать с того, что горд быть здесь, работать в такой великой стране и федерации, для меня было большой честью получить такое предложение.У меня был богатый опыт профессионального судьи, более 15 лет в четырех странах в качестве руководителя судейского департамента. Для меня это предложение стало большим вызовом, здесь подобралась хорошая команда, которая готова работать над тем, чтобы сделать лучше как сам футбол, так и уровень судейства в стране. Я понимаю, что страна большая, разные часовые пояса, но надеюсь, что нам удастся объединить все 85 регионов и мы сможем предпринять все усилия для улучшения уровня судейства», - приводит слова Перейры ТАСС.

Добавим, что у Перейры есть опыт руководителя как в Португалии, так и в судейском комитете Европейских профессиональных лиг (EPL).

В своей профессиональной карьере Перейра назначался главным арбитром таких матчей, как Суперкубок УЕФА «Бавария» – «Ливерпуль» в 2001 году, а также финал Кубка УЕФА между «Фейеноордом» и дортмундской «Боруссией» в 2002-м.

Контракт между португальским специалистом и РФС подписан сроком на два года, на своем посту Перейра сменил Виктора Кашшаи.