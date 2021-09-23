Ашот Хачатурянц: Россияне не рассматривались на пост главы департамента судейства РФС

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о деталях выбора нового главы департамента судейства союза.

Напомним, что эту должность занял португальский арбитр Витор Перейра. Он сменил венгерского специалиста Виктора Кашшаи.

«Сочетание опыта и явилось главной причиной нашего выбора. Что касается россиян, то мы не рассматривали их на эту должность. С уважением относимся к Розетти, но мы не просили ни чьих рекомендаций для принятия решений. Не хотел бы оглашать остальных кандидатов, это может быть не так принято людьми, которые не прошли этот отбор», - цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Добавим, что контракт между Перейрой и Российским футбольным союзом подписан на два года.

Напомним, португалец назначался главным арбитром таких матчей, как Суперкубок УЕФА «Бавария» – «Ливерпуль» в 2001 году, а также финал Кубка УЕФА между «Фейеноордом» и дортмундской «Боруссией» в 2002-м.