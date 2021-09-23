«Барселона» купила Демира у «Кайсериспора»

«Барселона» объявила о покупке у турецкого «Кайсериспора» 17-летнего полузащитника Эмре Демира.

Каталонский клуб подписал шестилетний контракт с футболистом и отдал его в аренду «Кайсериспору» до конца текущего сезона, сам клуб получит за сделку два миллиона евро без учета бонусов.

Демир провел за «Кейсериспор» 31 матч, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Добавим, что в контракте полузащитника с «Барселоной» установлены отпускные размером 400 млн евро.