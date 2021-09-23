Милонов попросил перестать шутить над Дзюбой

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал шутку «Матч ТВ» про форварда «Зенита» Артема Дзюбу во время презентации нового сезона телеканала.

«Ну хватит уже шутить над человеком, зачем издеваться? Это полнейшее негодяйство. Между прочим, он ничего не украл и никого не убил. Его поступок можно отнести к числу нелепых. Мне уже противно в очередной раз возвращаться к этой теме. Почему никто не вспоминает хорошие поступки Артема?», — цитирует политика «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в ноябре прошлого года в сети был распространен ролик, на котором 33-летний игрок занимается самоудовлетворением.

По завершении презентации «Матч ТВ» прозвучала рэп-композиция в исполнении ведущих и комментаторов телеканала, в тексте который вспомнили случай с Дзюбой.