«Урал» обыграл владимирское «Торпедо» в Кубке России

«Урал» в гостевом матче второго тура группового этапа Кубка России победил владимирское «Торпедо» со счетом 2:0.
В составе представителей высшего дивизиона российского футбола отличились два Андрея Егорычев (1-я минута) и Панюков (16).
Добавим, что «Торпедо» также могло забить, но Владимир Победимов не реализовал пенальти.
Таким образом, команда из Владимира проиграла оба матча в группе, а «Урал» вместе с «КАМАЗом» разыграют путевку в 1/8 финала в очном матче, который пройдет в Набережных Челнах 27 октября.
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