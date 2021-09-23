Таски прокомментировал новость об интересе дортмундской «Боруссии» к Захаряну

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски отреагировал на информацию об интересе к хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну со стороны дортмундской «Боруссии».

«У них молодая команда, поэтому молодые игроки очень быстро получают возможность играть там и быстро прогрессируют. Но вы должны быть очень талантливы, чтобы играть в такой команде, как Дортмунд, и в такой лиге, как бундеслига. Так что играть за «Боруссию» в бундеслиге не так-то просто», — цитирует немецкого футболиста «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что Захарян заинтересовал также скаутов «Барселоны». Представители испанского клуба несколько раз прилетали в Москву, чтобы оценить игру 18-летнего футболиста.

Добавим, что в текущем сезоне Арсен провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи.