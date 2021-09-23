Петржела заявил, что с удовольствием бы стал главным тренером «Спартака»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, согласился бы он возглавить московский «Спартак».

«Очень люблю Россию, у меня только теплые воспоминания оттуда. «Зенит» навсегда в моем сердце, но от таких предложений невозможно отказаться. Я бы с удовольствием вернулся в Россию и стал главным тренером «Спартака», - цитирует чешского специалиста Sport24.

Добавим, что 25 сентября «Спартак» примет в матче РПЛ «Уфу». После восьми туров на счету команды Руя Витории десять очков.

30 сентября красно-белые сыграют в гостях с «Наполи» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.