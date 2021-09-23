Бийол может сыграть в гостевом матче ЦСКА с «Нижним Новгородом»

Агент хавбека московского ЦСКА Яки Бийола рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Напомним, что 22-летний словенец получил повреждение в матче восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).

«Думаю, Яка сыграет в следующем матче. В Кубке России с «Зенитом-Ижевск» он не играл, потому что клуб решил дать ему отдых. Ничего серьезного, сейчас он чувствует себя хорошо и будет готов к игре в понедельник», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Бийол провел восемь матчей, в которых забил один мяч и отдал голевую передачу.

Добавим, что ЦСКА занимает седьмое место в таблице, набрав 13 очков после восьми матчей.