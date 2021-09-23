Гол Абрахама принес победу «Роме» в матче с «Удинезе»

В матче пятого тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле победила «Удинезе».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян.

Автором единственного гола стал Тэмми Абрахам. Английский форвард «Ромы» отличился на 36-й минуте.

Добавим, что на хозяева доигрывали матч в меньшинстве. На 90-й минуте за две желтые карточки с поля был удален Лоренцо Пеллегрини.

Таким образом, команда Жозе Моуринью с 12 очками поднялась на четвертое место турнирной таблицы. «Удинезе» располагается на десятой позиции. У подопечных Луки Готти семь очков.