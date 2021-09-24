Андрей Червиченко: «Спартак» проиграет «Уфе», если он будет играть так же, как в матче с ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы московской команды на победу в матче девятого тура чемпионата России против против «Уфы».

Напомним, что игра состоится 25 сентября в 19:00 мск.

– «Спартак» однозначно ждет тяжелейший матч с «Уфой», и не только из-за Газизова. Из тех, кто находится в нижней части таблицы, «Уфа» – самый неприятный соперник. Команда показывает очень хорошую командную игру. И я не уверен, что «Спартак» добьется даже ничейного результата. Если красно-белые будут играть так же, как против ЦСКА, то точно проиграют, – цитируют Червиченко «Известия».

На данный момент подопечные Руя Витории занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. На счету уфимцев восемь очков и 12-я строчка.

Добавим, что в прошлом сезоне «Уфа» набрала четыре очка во встречах со «Спартаком», сыграв дома со счетом 1:1 и победив на выезде – 3:0.