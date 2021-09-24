Месси рискует пропустить матч с «Монпелье» из-за травмы

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси близок к тому, чтобы пропустить игру восьмого тура чемпионата Франции против «Монпелье», которая состоится 25 сентября.

По информации Le Parisien, 34-летний аргентинец продолжает испытывать проблемы со здоровьем – пока футболист не тренируется в общей группе парижан из-за ушиба кости.

Вероятнее всего, французский клуб не будет форсировать восстановление игрока и даст ему возможность быть полностью готовым к матчу группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (28 сентября).

Напомним, что Месси пропустил игру седьмого тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Метцом» (2:1). В нынешнем сезоне нападающий провел за парижскую команду три матча, не отличившись результативными действиями.

На данный момент подопечные Маурисио Почеттино занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 21 очко в семи встречах.