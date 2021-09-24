«Вольфсбург»: Мы не получали предложений от «Спартака» по трансферу Мбабу

Спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке опроверг появившуюся информацию о том, что «Спартак» отправлял официальное предложение по трансферу правого защитника команды Кевина Мбабу.

Ранее стало известно, что московский клуб хотел подписать швейцарского футболиста в прошедшее трансферное окно.

– Я слышал об интересе к Мбабу от многих команд, но могу точно сказать, что от «Спартака» предложения не поступало, – цитирует Шмадтке «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что 26-летний Мбабу перешел в «Вольфсбург» в июле 2019 года. В составе «волков» он отыграл 58 матчей, забил три гола и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. Ранее футболист выступал за «Янг Бойз», «Ньюкасл» и «Серветт». За сборную Швейцарии игрок провел 17 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 12 миллионов евро.