Денис Глушаков: Жирков присоединился к составу «Аминьево» и будет набирать форму после травмы

Центральный полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал новость о том, что экс-игрок сборной России Юрий Жирков пополнил состав клуба любительской футбольной лиги – «Аминьево».

Ранее стало известно, что 38-летний игрок был включен в заявку московской команды, выступающей в высшем дивизионе Юго-западной лиги.

– По поводу Жиркова я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму. А там дальше посмотрим – может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется. Пока с ним не общался, но мы еще с ним сыграем на одном поле, подвигаемся. Не знаю его планы – он набирает форму после травмы, – цитирует Глушакова ТАСС.

Добавим, что Глушаков также числится в заявке «Аминьево». Помимо него, команду представляют такие футболисты, как защитник Дмитрий Комбаров, полузащитник Александр Павленко, а также нападающие Александр Прудников и Дмитрий Сычев.

Напомним, летом 2021 года Жирков стал свободным агентом после того, как истек срок его контракта с «Зенитом». В составе петербургского клуба он выступал с января 2016-го – на его счету 127 проведенных матчей, в которых он забил пять голов и отдал 16 ассистов. Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал трехкратным чемпионом России.