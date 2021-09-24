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24 сентября 09:53
автор: Владислав Корегин

Руководство «Барселоны» выразило поддержку Куману после ничейного результата в игре против «Кадиса»

Вчера каталонцы потеряли очки в матче шестого тура ла лиги.

Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес поддержал главного тренера команды Рональда Кумана после матча шестого тура чемпионата Испании, в котором сине-гранатовые сыграли вничью с «Кадисом» (0:0).

– Куман пользуется поддержкой руководства клуба. В ближайшее воскресенье пройдет еще одна игра, и мы верим в способности тренера. В данный момент команда находится в новом цикле. Наш состав наполнен перспективными молодыми игроками, которых ждет большое будущее, – цитирует Планеса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба хочет заменить Кумана либо на главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, либо на Хави, который в данный момент возглавляет катарский «Аль-Садд».

Добавим, что в пяти матчах нынешнего сезона ла лиги «Барселона» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав девять очков.

26 сентября сине-гранатовые сыграют дома против «Леванте».

источник: RMC Sport
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