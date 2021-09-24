Клаудиньо: Одна из моих целей в «Зените» – помочь клубу достичь хорошего результата в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о том, что он доволен своим переходом в петербургский клуб.

Напомним, что 24-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым в августе этого года. Сумма его трансфера из «Ред Булл Брагантино» составила 12 миллионов евро. За это время хавбек отыграл в четырех матчах РПЛ, забил один гол и отдал один ассист.

– Я выступаю за клуб, играющий в Лиге чемпионов. Думаю, что этот факт многое говорит об уровне команды, а также чемпионате России. Тут даже нечего говорить. В данный момент я счастлив в Санкт-Петербурге. Мои цели сейчас – помощь клубу в достижении хорошего результата в ЛЧ, а также продление победной серии в РПЛ. Я переходил сюда именно ради этого, – цитирует Клаудиньо Yahoo Esportes.

Добавим, что в данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, набрав 20 очков. В последних трех матчах чемпионата подопечные Сергея Семака одержали три победы, обыграв «ЦСКА» (1:0), «Крылья Советов» (3:1) и «Рубин» (3:1).