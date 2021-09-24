Агент Прудников: Манчестер Сити» хотел купить Ананидзе, но «Спартак» не планировал продажу игрока

Агент Алан Прудников заявил, что бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в свое время мог стать игроком «Манчестер Сити».

Отметим, что в данный момент 28-летний грузин защищает цвета «Динамо» из Тбилиси.

– В «Манчестер Сити» хотели купить Джано, когда у него был самый классный расцвет его игры в «Спартаке». До травмы. Генеральные директоры, которые были в «Спартаке», на тот момент не рассматривали продажу футболиста. Жаль – у него светлая голова, он был бы настоящей находкой для европейского футбола, – цитирует агента Sport24.ru.

Добавим, что помимо «Спартака», в России Ананидзе выступал за «Ростов» и «Крылья Советов». В общей сложности он отыграл в РПЛ 152 матча, забил 16 голов и отдал 24 ассиста. Вместе с красно-белыми полузащитник стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

В составе сборной Грузии Джано отличился семью забитыми мячами в 45 встречах.