Агент Лаксальта: Диего действительно выбыл из строя – сроки его восстановления составят 40-50 дней

Агент Ариэль Красоуски, представляющий интересы левого защитника «Динамо» Диего Лаксальта, оценил нынешнее состояние своего подопечного.

Ранее стало известно, что 28-летний уругваец получил травму передней поверхности бедра во время одной из тренировок бело-голубых.

– Диего действительно выбыл из строя. К сожалению, травма оказалась серьезнее, чем мы думали. На восстановление уйдет 40-50 дней. Я знаю Диего с 16 лет и это второй случай в его карьере, когда он получает повреждение. Жаль, что Диего травмировался, он хорошо выступал на старте сезоне и был счастлив. В «Динамо» тоже довольны его отношением к делу, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, Лаксальт пополнил состав «Динамо» в июле 2021 года – московский клуб заплатил «Милану» за футболиста три с половиной миллиона евро, подписав с ним трехлетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, не отличившись результативными действиями.

После восьми туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. 26 сентября подопечные Сандро Шварца сыграют дома против «Рубина».