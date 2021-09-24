Слуцкий был оштрафован на 50 тысяч рублей и получил один матч дисквалификации в РПЛ

КДК РФС огласил решение относительно главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). Во время встречи Слуцкий получил красную карточку, а после матча назвал профнепригодным главного арбитра Сергея Иванова.

«В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата — оштрафовать главного тренера ФК «Рубин» Слуцкого Л.В. на 20 000 рублей.

В соответствии со статьёй 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК «Рубин» Слуцкого Л.В. на 30 000 рублей.

Напомним, по итогам матча с «Зенитом» Рубин» остался на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу, набрав 20 очков в восьми матчах. Следующий матч казанцы проведут на выезде с «Динамо», а «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» у себя дома.