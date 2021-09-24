Ассоциация европейских клубов выразила недовольство идеей ФИФА проводить ЧМ каждые два года

Ассоциация европейских клубов (ECA) выступила с заявлением по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин скептически отнесся к планам ФИФА чаще проводить мировое первенство.

– Предложения ФИФА окажут разрушительный эффект на клубный футбол в национальных чемпионатах и международных турнирах. Возможные изменения отрицательно скажутся на здоровье футболистов. При этом нынешние соревнования не только для клубов, но и сборных будут терять свою значимость, – говорится в заявлении ЕСА.

Напомним, что на изменении формата проведения чемпионата мира настаивали власти Саудовской Аравии. При этом их инициативу поддержали 166 федераций.