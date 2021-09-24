Черышев начал работу по индивидуальной программе

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, получивший травму в четвертом туре чемпионата Испании против «Осасуны» (4:1), приступил к индивидуальным тренировкам. Как отмечается, 30-летний полузащитник быстро восстанавливается

Напомним, Черышев 12 сентября получил растяжение медиальной связки левого колена. Сообщалось, что футболист пропустит минимум месяц. Ожидается, что Черышев сможет помочь «Валенсии» в их матчах после октябрьской международной паузы для национальных сборных.

Добавим, что в октябре сборной России предстоит провести два матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Соперниками команды Валерия Карпина станут Словакия (8 октября) и Словения (11 октября).

В нынешнем сезоне Черышев принял участие в четырех матчах «Валенсии», сделав два голевых паса