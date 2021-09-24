Агент Прудников: Где-то Салихова говорит очень правильные вещи, не нужно этого отрицать

Агент Алан Прудников выразил свое отношение с Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

– К ней можно по-разному относиться, но нельзя отрицать, что где-то она говорит очень правильные вещи. Да, где-то она поддается эмоциям, но женщина в футболе – не так страшно. Возьмем, например Грановскую, из «Челси». Идеальный пример того, что женщина может быть фантастически успешным футбольным менеджером. Нам просто пока трудно привыкнуть к тому, что женщина высказывает свои мысли на футбольные темы, – цитирует Прудникова Sport24.ru.

Напомним, что ранее Салихова создала собственный канал в Telegram, где она высказывала свое мнение о текущей ситуации в «Спартаке», а также раскрывала детали внутренних процессов в московском клубе. По просьбе Федуна, ей пришлось удалить свой канал.

После восьми туров РПЛ подопечные Руя Витории занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. 25 сентября красно-белые сыграют дома против «Уфы».