Дмитрий Кудряшов: В поединке Джошуа и Усика будет тактическая борьба

Боксер Дмитрий «Кувалда» Кудряшов поделился своими ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Буду болеть за Александра Усика. Тут два варианта развития событий. Первый — мы увидим скучный бой, где Усик будет искать обострения. Движение. Второй — увидим, как Джошуа просто будет ломать Усика из-за физической мощи. Это будет тактическая борьба — кто кого обманет. Судя по последним боям Усика, фаворитом выглядит Джошуа», - сказал Кудряшов «СЭ».

Добавим, что в своей карьере 31-летний британец одержал 24 победы (22 - нокаутом) и потерпел одно поражение. Что касается Усика, то на счету 31-летнего украинца 18 побед в 18 поединках, 13 из которых завершились нокаутом.

По итогам боя Джошуа получит около 17,5 миллионов евро, а Усик – не более 5,9 миллионов.