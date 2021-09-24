Шунин не поможет «Динамо» в матче с «Рубином»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин не примет участие в матче девятого тура чемпионата России с «Рубином», сообщил главный тренер бело-голубых Сандро Шварц во время предматчевой пресс-конференции.

– Шунин пока занимается в индивидуальном режиме. В матче с «Рубином» мы не сможем на него рассчитывать. У нас есть группа опытных игроков, которые могут рассматриваться в качестве капитана в отсутствии Шунина. Бальбуэна, Ордец, Паршивлюк, Шиманьски – это те игроки, которые могут надеть капитанскую повязку, – сказал Шварц журналистам.

Отметим, что в нынешнем сезоне 34-летний Шунин принял участие в семи матчах, пропустив восемь голов и два раза отстоял «на ноль».

Матч между «Динамо» и «Рубином» состоится 26 сентября в 14:00 мск. На данный момент московская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Что касается казанцев, то подопечные Леонида Слуцкого располагаются на пятой строчке (14 очков).