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24 сентября 13:07
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Сити» намерен приобрести форварда сборной Испании Оярсабаля

Футболистом также интересуются «ПСЖ», а также «Боруссия» из Дортмунда.

Фланговый нападающий «Реал Сосьедада» и сборной Испании Микель Оярсабаль может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Согласно информации Todofichajes, в борьбу за 24-летнего футболиста готов вступить «Манчестер Сити». Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссии».

Отмечается, что сумма трансфера форварда может составить 70-75 миллионов евро.

Напомним, Оярсабаль выступает за «Сосьедад» с 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 246 матчей, забил 68 голов и отдал 46 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Испании нападающий отыграл 19 встреч, отличившись пятью забитыми мячами.

источник: Todofichajes
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