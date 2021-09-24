«Манчестер Сити» намерен приобрести форварда сборной Испании Оярсабаля

Фланговый нападающий «Реал Сосьедада» и сборной Испании Микель Оярсабаль может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Согласно информации Todofichajes, в борьбу за 24-летнего футболиста готов вступить «Манчестер Сити». Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссии».

Отмечается, что сумма трансфера форварда может составить 70-75 миллионов евро.

Напомним, Оярсабаль выступает за «Сосьедад» с 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 246 матчей, забил 68 голов и отдал 46 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной Испании нападающий отыграл 19 встреч, отличившись пятью забитыми мячами.